«Наполи» выиграл Кубок Италии, у «Ювентуса» в серии пенальти промахнулись Дибала и Данило

В финале Кубка Италии «Наполи» и «Ювентус» сыграли 0:0, в серии пенальти 4:2 выиграл «Наполи».

«Ювентус» начал с двух неудачных ударов Дибалы (отразил Мерет) и Данило (выше ворот), Бонуччи и Рэмзи были точны.

«Наполи» точно пробил четырежды – Инсинье, Политано, Максимович и Милик.

«Наполи» выиграл Кубок Италии в шестой раз и впервые с 2014 года.