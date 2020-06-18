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#Кубок Италии #Футбол #Ювентус #Наполи

«Наполи» выиграл Кубок Италии, у «Ювентуса» в серии пенальти промахнулись Дибала и Данило

18 июня 2020, 00:07

В финале Кубка Италии «Наполи» и «Ювентус» сыграли 0:0, в серии пенальти 4:2 выиграл «Наполи».

  • «Ювентус» начал с двух неудачных ударов Дибалы (отразил Мерет) и Данило (выше ворот), Бонуччи и Рэмзи были точны.
  • «Наполи» точно пробил четырежды – Инсинье, Политано, Максимович и Милик.

«Наполи» выиграл Кубок Италии в шестой раз и впервые с 2014 года.

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