АПЛ
Футбол
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Футбол #коронавирус

В АПЛ – один положительный тест на коронавирус из 1213. До возобновления сезона – неделя

10 июня 2020, 21:05

Все этапы тестирования АПЛ:

  1. 17-18 мая. Протестировано 748 – выявлено 6;
  2. 19-22 мая. 996 – 2;
  3. 25-26 мая. 1008 – 4;
  4. 28-29 мая. 1130 – 0;
  5. 1-2 июня. 1197 – 1;
  6. 4-5 июня. 1195 – 0;
  7. 8-9 июня. 1213 – 1.

Сезон возобновится 17 июня матчами «Астон Вилла» – «Шеффилд Уэнсдей» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».

В ожидании запуска
Когда вернется большой футбол − в одной картинке
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Футбол
#коронавирус