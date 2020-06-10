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В АПЛ – один положительный тест на коронавирус из 1213. До возобновления сезона – неделя
10 июня 2020, 21:05
Все этапы тестирования АПЛ:
- 17-18 мая. Протестировано 748 – выявлено 6;
- 19-22 мая. 996 – 2;
- 25-26 мая. 1008 – 4;
- 28-29 мая. 1130 – 0;
- 1-2 июня. 1197 – 1;
- 4-5 июня. 1195 – 0;
- 8-9 июня. 1213 – 1.
Сезон возобновится 17 июня матчами «Астон Вилла» – «Шеффилд Уэнсдей» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».
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