У «Байера» 80% владения мячом в полуфинале Кубка. Он вышел в финал впервые за 11 лет

Соперником «Байера» был «Саарбрюккен» из четвертой немецкой лиги, он не играл с марта из-за пандемии коронавируса. «Байер» уже сыграл пять туров в Бундеслиге.

«Байер» победил 3:0, забивали Диаби, Аларио и Бельараби.