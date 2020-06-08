Манчестер Сити
Лига чемпионов
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#Манчестер Сити #Лига чемпионов

Начались слушания по делу исключения «Манчестер Сити» из ЛЧ

08 июня 2020, 18:39

Они будут длиться три дня – c 8 по 10 июня.

Напомним, что происходит:

  • В УЕФА провели расследование и выяснили, что «Сити» завышал спонсорские доходы с 2012 по 2016 годы.
  • Из-за этого клуб исключили из Лиги чемпионов на два года, начиная с сезона-2020/21.
  • В «Манчестер Сити» отрицают все обвинения, руководство обжаловало решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS). 
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Подробно о ситуации:
«Манчестер Сити» не сдается: готовит апелляцию, давит на косяки «ПСЖ» и «Ювентуса», настраивает игроков через Пепа
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