Игроки НБА будут каждый день сдавать тесты на коронавирус мазками из рта и носа

Инсайдер по НБА от The Athletic Сэмс Шарания рассказал о мерах предосторожности перед возобновлением сезона:

1. Каждый вечер игроки НБА будут сдавать тесты на коронавирус. Шарания подчеркнул, что в качестве тестов будут мазки изо рта и из носа.

2. Если игрок или любой другой член команды сдаст положительный тест, то его поместят в карантин на семь дней.