НБА
баскетбол
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#НБА #коронавирус #баскетбол

Игроки НБА будут каждый день сдавать тесты на коронавирус мазками из рта и носа

06 июня 2020, 15:13

Инсайдер по НБА от The Athletic Сэмс Шарания рассказал о мерах предосторожности перед возобновлением сезона:

1. Каждый вечер игроки НБА будут сдавать тесты на коронавирус. Шарания подчеркнул, что в качестве тестов будут мазки изо рта и из носа.

2. Если игрок или любой другой член команды сдаст положительный тест, то его поместят в карантин на семь дней.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главное по возобновлению сезона в НБА:
НБА доиграет сезон в «Диснейуорлде». Это отдельный город со всей инфраструктурой и двумя гигантскими отелями
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НБА
#коронавирус
#баскетбол