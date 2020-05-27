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С 1 июня в Москве откроются спортивные объекты для сборных команд России

27 мая 2020, 21:56

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о проведении второго этапа смягчения ограничений из-за пандемии коронавируса с 1 июня.

Среди прочих рекомендаций есть и касающиеся занятий спортом.

• Жители города, включая пожилых людей смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

• Откроются стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. На тренировках могут присутствовать только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал.

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