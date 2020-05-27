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Герта
«Лейпциг» отстал на 9 очков от лидера, хотя 9 туров назад шел первым
27 мая 2020, 21:30
«Лейпциг» сыграл вничью 2:2 с «Гертой» в матче 28-го тура Бундеслиги.
- Груйич забил за гостей, Клостерманн и Шик – за хозяев;
- В конце матча купленный зимой у «Лейпцига» Кунья заработал пенальти для «Герты»;
- Пентек реализовал пенальти – 2:2;
- Последние полчаса «Лейпциг» играл вдесятером из-за удаления Хальстенберга.
«Лейпциг» набрал 55 очков, идет в таблице третьим. На два больше у дортмундской «Боруссии», на девять – у «Баварии».
После 19-го тура «Лейпциг» лидировал, а «Бавария» отставала на очко.
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