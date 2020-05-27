«Лейпциг» отстал на 9 очков от лидера, хотя 9 туров назад шел первым

«Лейпциг» сыграл вничью 2:2 с «Гертой» в матче 28-го тура Бундеслиги.

Груйич забил за гостей, Клостерманн и Шик – за хозяев;

В конце матча купленный зимой у «Лейпцига» Кунья заработал пенальти для «Герты»;

Пентек реализовал пенальти – 2:2;

Последние полчаса «Лейпциг» играл вдесятером из-за удаления Хальстенберга.

«Лейпциг» набрал 55 очков, идет в таблице третьим. На два больше у дортмундской «Боруссии», на девять – у «Баварии».

После 19-го тура «Лейпциг» лидировал, а «Бавария» отставала на очко.