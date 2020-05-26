Санчо начал в запасе четвертый матч Бундеслиги подряд. Фавр объяснил это слабой подготовкой

Игровое время Джейдона Санчо в Бундеслиге:

7 марта, «Боруссия М». Вышел на 66-й минуте, отдал голевой пас.

16 мая, «Шальке». Вышел на 79-й минуте.

23 мая, «Вольфсбург». Вышел на 65-й минуте, отдал голевой пас.

26 мая, «Бавария». Опять начал игру на скамейке.

Во время паузы из-за коронавируса у Санчо была травма голени. Объяснение главного тренера Фавра: «Джейдону не хватило подготовки. Он тренировался только десять дней. Сыграл 20 минут против «Шальке», чуть больше с «Вольфсбургом». Он хорошо справился и тренировался. Санчо медленно движется к своему уровню. Я не вижу в этом проблемы».