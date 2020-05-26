Джейдон Санчо
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#Джейдон Санчо #Футбол #Бундеслига #Боруссия Д

Санчо начал в запасе четвертый матч Бундеслиги подряд. Фавр объяснил это слабой подготовкой

26 мая 2020, 20:16

Игровое время Джейдона Санчо в Бундеслиге:

  • 7 марта, «Боруссия М». Вышел на 66-й минуте, отдал голевой пас.
  • 16 мая, «Шальке». Вышел на 79-й минуте.
  • 23 мая, «Вольфсбург». Вышел на 65-й минуте, отдал голевой пас.
  • 26 мая, «Бавария». Опять начал игру на скамейке.

Во время паузы из-за коронавируса у Санчо была травма голени. Объяснение главного тренера Фавра: «Джейдону не хватило подготовки. Он тренировался только десять дней. Сыграл 20 минут против «Шальке», чуть больше с «Вольфсбургом». Он хорошо справился и тренировался. Санчо медленно движется к своему уровню. Я не вижу в этом проблемы».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Санчо=деньги
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
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