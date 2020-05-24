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Срджан Мияйлович
«Крылья Советов» не продлили контракт с Мияйловичем
24 мая 2020, 12:26
«Крылья» на официальном сайте объявили о возвращении в Самару своих иностранных тренеров и игроков. Они сдадут тесты на коронавирус и пройдут обязательный двухнедельный карантин.
Среди игроков, вернувшихся в Россию, не было Срджана Мияйловича. Контракт Мияйловича с «Крыльями» завершается 31 мая – стороны просто не продлили его.
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