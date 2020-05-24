«Крылья Советов» не продлили контракт с Мияйловичем

«Крылья» на официальном сайте объявили о возвращении в Самару своих иностранных тренеров и игроков. Они сдадут тесты на коронавирус и пройдут обязательный двухнедельный карантин.

Среди игроков, вернувшихся в Россию, не было Срджана Мияйловича. Контракт Мияйловича с «Крыльями» завершается 31 мая – стороны просто не продлили его.