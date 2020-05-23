Санчо – рекордсмен «Боруссии» по ассистам за сезон

Санчо забил 14 голов и сделал 16 ассистов за 25 матчей этого сезона. В трех последних играх «Боруссии» в Бундеслиге он выходил на поле со скамейки, но все равно отдал два голевых паса.

Всего Санчо поучаствовал уже в 36 мячах «Боруссии» во всех турнирах. Это рекорд для английских игроков в топ-5 европейских чемпионатах.