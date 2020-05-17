Авангард К
ФНЛ
ПФЛ
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Авангард К #Футбол #ФНЛ #ПФЛ

Курский «Авангард» снялся с ФНЛ

17 мая 2020, 20:48

Клуб заявил, что такое решение позволит ему сохранить профессиональный статус в сложных экономических условиях, вызванных коронавирусом.

Еще важные пункты, которые «Авангард» отметил в своем заявлении:

  • Переход в ПФЛ позволит ему продолжить развитие.
  • Дальше клуб будет также финансироваться за счет регионального бюджета.
  • Сейчас «Авангард» ищет инвесторов.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
И да, сезон ФНЛ – все:
Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Авангард К
#Футбол
#ФНЛ
#ПФЛ