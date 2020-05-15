Брюгге
Футбол
коронавирус
Антверпен
Стандард
Шарлеруа
Гент
Поделиться:
Комментарии:
0
#Брюгге #Футбол #коронавирус #Антверпен #Гент #Стандард #Шарлеруа

Сезон чемпионата Бельгии завершен досрочно

15 мая 2020, 21:37

Распределение мест было сделано с учетом последнего сыгранного тура:

1. «Брюгге» – чемпион, выходит в групповой этап ЛЧ.

2. «Гент» – попадает в третий квалификационный раунд ЛЧ.

3. «Шарлеруа» – групповой этап Лиги Европы.

4. «Антверпен» – групповой этап Лиги Европы.

5. «Стандард» – второй квалификационный раунд ЛЕ.

Главные новости по коронавирусу:
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Брюгге
#Футбол
#коронавирус
#Антверпен
#Гент
#Стандард
#Шарлеруа