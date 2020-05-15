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Сезон чемпионата Бельгии завершен досрочно
15 мая 2020, 21:37
Распределение мест было сделано с учетом последнего сыгранного тура:
1. «Брюгге» – чемпион, выходит в групповой этап ЛЧ.
2. «Гент» – попадает в третий квалификационный раунд ЛЧ.
3. «Шарлеруа» – групповой этап Лиги Европы.
4. «Антверпен» – групповой этап Лиги Европы.
5. «Стандард» – второй квалификационный раунд ЛЕ.
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