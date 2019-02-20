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Фульвио Колловати
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#Италия #Серия А #сборная Италии #Фульвио Колловати

Чемпиона мира 1982 года отстранили от работы на ТВ за сексизм

20 февраля 2019, 14:53

Вчера чемпион мира 1982 года Фульвио Колловати пришел на шоу «Quelli che» (которое идет на канале Rai2), куда пригласили еще и Сару Пиччинини, жену защитника «Сассуоло» Федерико Пелузо. Девушка долго говорила об игре команды, критиковала некоторые решения главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

Колловати смутили ответы Пиччинини. Поэтому он выдал в ее адрес следующее: «Меня тошнит, когда я слышу, как женщина говорит о футболе, о тактике». Высказывание Колловати сразу же назвали сексистским. Бывший футболист моментально извинился, но руководство канала Rai2 дало ему понять, что так просто это дело не закончится.

Сегодня канал все же отстранил Колловати от работы на три недели. В свой следующий эфир Колловати сможет выйти 9 марта.

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