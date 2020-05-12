Бывший игрок «Реала» и сборной Колумбии задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Испанская полиция задержала 43-летнего Эдвина Конго в ходе спецоперации по борьбе с торговлей кокаином. Вместе с ним поймали еще десять человек. Самого Конго пока отпустили, сообщает Marca.

Конго три года принадлежал «Реалу», но не играл за клуб – уезжал в аренды и провел почти всю карьеру в Испании («Вальядолид», «Леванте», «Спортинг», «Рекреативо»).

В последние годы Конго участвовал в благотворительных матчах «Реала».