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«Ньюэллс Олд Бойз» обвинил «Спартак» и «Рому», что клубы искусственно занизили цену Понсе
06 мая 2020, 14:58
В Аргентине уверены: клубы схитрили, чтобы «Рома» не платила комиссию в 40 процентов от суммы трансфера.
- «Спартак» официально купил Понсе за 3 миллиона евро, хотя его рыночная цена была выше.
- Вместе с форвардом россияне подписали запасного вратаря «Ромы» Андреа Романьоли за 2-2,5 миллиона евро, когда он оценивался в 25 тысяч.
«Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА и хочет получить с итальянцев более 2 миллионов.
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