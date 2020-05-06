«Ньюэллс Олд Бойз» обвинил «Спартак» и «Рому», что клубы искусственно занизили цену Понсе

В Аргентине уверены: клубы схитрили, чтобы «Рома» не платила комиссию в 40 процентов от суммы трансфера.

«Спартак» официально купил Понсе за 3 миллиона евро, хотя его рыночная цена была выше.

Вместе с форвардом россияне подписали запасного вратаря «Ромы» Андреа Романьоли за 2-2,5 миллиона евро, когда он оценивался в 25 тысяч.

«Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА и хочет получить с итальянцев более 2 миллионов.