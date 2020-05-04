В Германии протестировано 36 футбольных клубов. Коронавирусом заражено 10 человек

Данные озвучил сайт Немецкой футбольной лиги.

Всего произведено 1724 теста – игроков, тренеров и персонала.

Выявлено десять случаев заражения. Кто инфицирован – не сообщается.

На этой неделе ожидается новое тестирование.

Двухразовое тестирование в неделю будет правилом в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у двух футболистов и тренера «Кельна», но это не повлияло на планы Бундеслиги возобновить матчи в мае.