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#Бундеслига #Футбол #коронавирус

В Германии протестировано 36 футбольных клубов. Коронавирусом заражено 10 человек

04 мая 2020, 17:32

Данные озвучил сайт Немецкой футбольной лиги.

  • Всего произведено 1724 теста – игроков, тренеров и персонала.
  • Выявлено десять случаев заражения. Кто инфицирован – не сообщается.
  • На этой неделе ожидается новое тестирование.
  • Двухразовое тестирование в неделю будет правилом в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у двух футболистов и тренера «Кельна», но это не повлияло на планы Бундеслиги возобновить матчи в мае.

А вот еще какая может быть проблема
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