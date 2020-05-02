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Президент UFC объявил составы на два майских турнира
02 мая 2020, 10:27
13 и 16 мая в Джексонвилле пройдут еще два турнира UFC (первый – 9 мая). Дэйна Уайт рассказал, кто подерется в эти даты.
13 мая – UFC FIGHT NIGHT 171
🥊 Главный бой: Энтони Смит – Гловер Тейшейра
🥊 Соглавный бой: Бен Ротвелл – Овинс Сент-Прю
16 мая – UFC FIGHT NIGHT 172
🥊 Главный бой: Алистар Оверим – Уолт Харрис
🥊 Соглавный бой: Клаудия Гаделия – Анджела Хилл
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