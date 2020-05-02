Президент UFC объявил составы на два майских турнира

13 и 16 мая в Джексонвилле пройдут еще два турнира UFC (первый – 9 мая). Дэйна Уайт рассказал, кто подерется в эти даты.

13 мая – UFC FIGHT NIGHT 171

🥊 Главный бой: Энтони Смит – Гловер Тейшейра

🥊 Соглавный бой: Бен Ротвелл – Овинс Сент-Прю

🥊 Остальные бои