«Лион» может потребовать возмещения убытков из-за завершения сезона: «Ущерб – десятки миллионов»

Сезон во Франции завершен. «Лион» отреагировал на это решение на официальном сайте. Вкратце:

• Клуб принял к сведению решение, но позиция правительства не навязывала столь категоричную остановку сезона, ведь министр спорта ранее указала на возможность играть в августе, если ситуация будет меняться.

• Клуб предлагал доиграть сезон по системе плей-офф, что экономически помогло бы вещателям и ставочным компаниям, заодно позволило бы удовлетворить желание УЕФА завершить сезон по спортивному принципу.

• Клуб оставляет за собой право обжаловать решение и требовать возмещения убытков, поскольку ущерб клубу составляет несколько десятков миллионов евро.

• «Лион» поздравляет «ПСЖ» с чемпионством и «Лорьян» с победой в Лиге 2.