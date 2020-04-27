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«Зенит» могут объявить чемпионом, а сезон завершить досрочно. Об этом сказали в РФС
27 апреля 2020, 15:15
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о двух сценариях завершения сезона:
1. Оптимистичный 🙂
- РПЛ возобновится 21 июня.
- ФНЛ и ПФЛ, скорее всего, будут завершены.
- По Кубку России решения пока нет.
2. Пессимистичный 😒
- Все первенства будут отменены.
- Места в РПЛ закрепятся без вылета двух последних команд в ФНЛ (всего будет 18 клубов).
- «Зенит» — чемпион, а в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами.
- Следующий сезон Кубка России не состоится.
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