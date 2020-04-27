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#РПЛ #Футбол #коронавирус #Зенит

«Зенит» могут объявить чемпионом, а сезон завершить досрочно. Об этом сказали в РФС

27 апреля 2020, 15:15

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о двух сценариях завершения сезона:

1. Оптимистичный 🙂

  • РПЛ возобновится 21 июня.
  • ФНЛ и ПФЛ, скорее всего, будут завершены.
  • По Кубку России решения пока нет.

2. Пессимистичный 😒

  • Все первенства будут отменены.
  • Места в РПЛ закрепятся без вылета двух последних команд в ФНЛ (всего будет 18 клубов).
  • «Зенит» — чемпион, а в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами.
  • Следующий сезон Кубка России не состоится.
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