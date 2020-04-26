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В Италии с 4 мая футболистам разрешат индивидуальные тренировки

26 апреля 2020, 14:29

Полное интервью премьер-министра Италии Джузеппе Конте вы можете прочитать по ссылке. Краткое содержание:

  • С 4 мая футболисты могут начать индивидуальные тренировки. Превдарительно: с 18 мая игроки могут тренироваться в группах.
  • Итальянские школы закрыты до сентября.
  • Рестораны и бары, несмотря на послабления в защитных мерах, не будут открыты с 4 мая.
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