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В Италии с 4 мая футболистам разрешат индивидуальные тренировки
26 апреля 2020, 14:29
Полное интервью премьер-министра Италии Джузеппе Конте вы можете прочитать по ссылке. Краткое содержание:
- С 4 мая футболисты могут начать индивидуальные тренировки. Превдарительно: с 18 мая игроки могут тренироваться в группах.
- Итальянские школы закрыты до сентября.
- Рестораны и бары, несмотря на послабления в защитных мерах, не будут открыты с 4 мая.
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