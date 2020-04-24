Формула 1
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В Формуле 1 допускают вариант, при котором в 2020-м не будет гонок
24 апреля 2020, 16:10
Грег Маффей – президент компании Liberty Media (владельцы Формулы 1) – рассказал о планах серии на 2020 год. Полное заявление Маффея можно прочитать на сайте испанской Marca. Кракто:
- Сейчас рассматриваются разные варианты. Есть, в которых в 2020-м состоятся 15-18 Гран-при.
- Формула 1 думает, что этапы в этом году пройдут без зрителей.
- Есть варианты, при котором в 2020-м не будет Гран-при.
- В случае, если сезон так и не начнется, Формула 1 заранее запустит выплаты командам – поддержка из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
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