Тарханов попал в больницу с воспалением легких. Ранее он пережил рак

По словам тренера, коронавируса у него нет:

«Сейчас нахожусь в больнице с воспалением легких. Тест делал пять раз, результаты отрицательные, коронавируса нет. Чувствую себя нормально, просто есть небольшая температура. Переживал ли? Я вообще никогда не переживаю.

Воспаление у меня средней тяжести, пока не говорят, когда выпишут. Утром дали таблетки, я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть, вылечиться до конца».