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Из-за коронавируса отменен Кубок наций ОФК, который был запланирован на июнь 2020-го

21 апреля, 12:00

OFCfootball

Кубок наций ОФК – это соревнование среди сборных, которые входят в Конфедерацию футбола Океании. Турнир проводится раз в четыре года.

В 2020-м он должен был пройти с 6 по 20 июня, но теперь отменен из-за пандемии коронавируса.

C 2006 года в нем не участвует Австралия, которая играет в азиатской зоне. Лидер по количеству трофеев – сборная Новой Зеландии (пять).

А 19 лет назад там случился рекорд
Самая крупная победа в истории. Австралия выиграла 31:0 – и так расстроилась, что сменила континент
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