Андре Шюррле
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«Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии»
17 апреля, 21:22
Спортивный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил это в интервью Bild:
«Все верно. Мы договорились с Андре, что не задействуем опцию выкупа. Но он – прекрасный футболист, который помог нашей молодежи опытом».
За 13 матчей в РПЛ у Шюррле статистика по «гол плюс пас» – 1+2.
Результативные баллы за «Спартак» он набирал только в трех матчах, все они состоялись в августе – голы «Ахмату» и «Туну», голевые пасы с «Ахматом» и ЦСКА.
Контракт с «Боруссией» у него рассчитан до лета 2021 года.
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