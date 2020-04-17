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Министр спорта Италии надеется, что 4 мая возобновятся тренировки
17 апреля, 10:20
Винченцо Спадафора оптимистичен, он рассчитывает, что через 2,5 недели клубы смогут тренироваться.
«Следующие несколько недель станут определяющими для понимания развития ситуации. Надеемся как можно скорее утвердить 4 мая в качестве даты возобновления тренировок, и что успеем к этой дате, даже если тренировки будут за закрытыми дверями», – сказал он.
Карантин в Италии продлен до 3 мая. В стране по состоянию на 16 апреля – 165 тысяч зараженных коронавирусом. Умерли более 21 тысячи человек.
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