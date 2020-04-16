Футбольные любительские лиги Франции завершили сезон досрочно

За два дня до этого президент Французской федерации футбола Ноэль Ле Грэ решил не проводить оставшиеся туры в любительских лигах – с четвертого дивизиона и ниже. Позже оно было озвучено.

Сезон не будет аннулирован, клубы завершат его на тех местах, на которых находились до приостановки в марте.

По трем главным чемпионатам Франции – Лиге 1, Лиге 2 и турниру Насьональ – пока решения не принято.