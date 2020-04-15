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#Андрес Палоп #Футбол #коронавирус #Примера #Севилья #Ибица

Андрес Палоп вылечился от коронавируса

15 апреля 2020, 08:58

Палоп, который сейчас работает главным тренером «Ибицы», говорит, что провел в больнице 12 дней и теперь полностью излечился от коронавируса.

«Это были непростые дни. Но сейчас я могу сказать, что делал несколько тестов – они оказались отрицательными. Я уже дома.

Хочу поблагодарить медиков за уход, спасибо вам большое от всего сердца, всем, от врачей до уборщиков и поваров».

Палоп также отметил, что сейчас он проведет один дома 14 дней, после чего он сможет встретиться с семьей.

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