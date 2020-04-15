Андрес Палоп вылечился от коронавируса

Палоп, который сейчас работает главным тренером «Ибицы», говорит, что провел в больнице 12 дней и теперь полностью излечился от коронавируса.

«Это были непростые дни. Но сейчас я могу сказать, что делал несколько тестов – они оказались отрицательными. Я уже дома.

Хочу поблагодарить медиков за уход, спасибо вам большое от всего сердца, всем, от врачей до уборщиков и поваров».

Палоп также отметил, что сейчас он проведет один дома 14 дней, после чего он сможет встретиться с семьей.