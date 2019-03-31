ЦСКА впервые пропустил от «Уфы» в домашнем матче. Итог – результативная ничья

ЦСКА и «Уфа» сыграли со счетом 2:2 в 11-й встрече между этими командами. Только в четырех из них «Уфа» забивала голы.

В пяти домашних матчах с «Уфой» ЦСКА забил 10 мячей, а впервые пропустил в этой встрече. Голами отметились Бизяк и Игбун.

Для Вадима Евсеева это была первая игра в качестве главного тренера «Уфы».