Защитник «Ибицы» разработал респиратор, который заменит аппарат ИВЛ

У Алекса Кинтанильи есть опыт работы на предприятии, поэтому он поучаствовал в создании респиратора. В перспективе устройство может заменить аппарат ИВЛ – его будут использовать при оказании помощи людям, заразившимся коронавирусом.

Модель респиратора была показана испанским доктором Лукасом Пиказо еще в 1995 году. Кинтанилья и его команда, состоящая из 5 инженеров (все из разных городов: Бильбао, Нант, Мадрид, Кадис и Галисия), потратили на его разработку 19 дней. Каждый день они уделяли проекту по 12 часов.

«Он не вентилирует, как обычные респираторы. Но он качественнее – ему удается увеличить среднее давление. Мы не наживаемся на людях – мы продаем его по его себестоимости. Стоимость одного респиратора – 2 тысячи евро, что во много раз дешевле аппарата ИВЛ».