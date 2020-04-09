Кобе Брайант
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#Кобе Брайант

Книга Кобе Брайанта – первая среди бестселлеров New York Times

09 апреля, 23:42

SVEN SIMON / Global Look Press

Кобе написал ее вместе с Уэсли Кингом. Она называется «The Wizenard Series: Season One». Wizenard – это серия детских книг, цель которых – показать детям уроки жизни через спорт. Помимо первой строчки среди бестселлеров она занимает и первое место в списке лучших детских книг на Amazon, сообщает Associated Press.

Лист бестселлеров будет объявлен 19 апреля.

В 2019-м была выпущена книга «Тренировочный лагерь» той же серии Wizenard. За год до этого году еще одна книга Кобе уже была бестселлером – «Ментальность Мамбы: Как я играл». В ней он описывал свой подход к игре и рассказал, как добился успеха.

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