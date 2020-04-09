Футбол
В футболе изменились правила игры рукой, офсайда и работы ВАР
09 апреля, 10:57
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сообщил об изменениях в правилах.
Дополнения следующие:
• На графике было показано, как считается игра рукой. Определение нарушения идет по линии подмышки.
• Если мяч случайно попал в руку атакующему игроку, то нарушение фиксируется только в том случае, если это произошло непосредственно перед голом или голевым моментом.
• Изменение правила определения офсайда: теперь если игрок защищающейся команды специально сыграл рукой, а мяч оказался у соперника, офсайд у атакующего зафиксирован не будет.
• И по ВАР: отмечается, что главный судья может использовать советы видеоассистентов, но окончательное решение принимает всегда сам.
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