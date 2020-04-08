баскетбол
коронавирус
FIBA отменила все летние баскетбольные чемпионаты Европы
08 апреля 2020, 16:25
Всего из-за коронавируса Международная федерация баскетбола отменила 16 первенств среди юношей и девушек до 16, 18 и 20 лет.
В то же время все принимающие страны проведут чемпионаты в следующем году, если подтвердят свою заявку. При отказе осенью этого состоится жеребьевка, которая определит страну-хозяйку турнира.
Участники чемпионатов Европы до 19 лет (как среди женщин, так и среди мужчин) будут отобраны согласно их рейтингу.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые