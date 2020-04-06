Роналду запустил челлендж со скручиваниями, его превзошел партнер по сборной Португалии
«Ребята, у меня новый челлендж, чтобы оставаться активными: Кубок Гостиной. Сможете побить мой рекорд?» – написал в инстаграме Роналду. Суть: сделать как можно больше скручиваний за 45 секунд. Он сделал 142:
Вызов приняли по всему миру, в России упражнение выполнили Юрий Газинский (55 раз), Магомед Оздоев (53), Антон Миранчук (55) и фигуристка Евгения Медведева (44).
Техника выполнения немного иная, например, у Газинского:
Результат Роналду побил его партнер по сборной Португалии Рубен Диаш. Защитник «Бенфики» сделал 150 раз за 45 секунд. Выполнил упражнение он в схожем с Роналду стиле.
Челлендж продолжается. Роналду предложил всем желающим превзойти его рекорд и использовать хэштеги #livingroomcup#playinside, чтобы он посмотрел, как это удалось.