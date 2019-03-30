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#РПЛ #Спартак #Локомотив #Ростов #Динамо #Рубин #Ахмат #Урал #Енисей

Короткие факты по матчам субботы в РПЛ

30 марта 2019, 20:29

«Енисей» и «Рубин» забили по мячу. Огуде получил две желтых за минуту, а первый тайм показывали с перебоями из-за проблем на линии.

«Динамо» не забило в третьем матче подряд. Антон Миранчук отметился восьмым голом в сезоне. Итог – победа «Локо».

Андрей Семенов сфолил на пенальти и удалился во втором тайме. Глушаков привез гол, но потом исправился. «Спартак» выиграл у «Ахмата» (3:1).

 «Урал» впервые за весну забил сам (не автогол соперника). Для ничьей с «Ростовом» этого не хватило – Мевля отличился на 93-й минуте. 

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