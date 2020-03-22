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#Ювентус #Футбол #коронавирус #Серия А #Блез Матюиди #Пауло Дибала #Даниэле Ругани

«Ювентус» проверил на коронавирус всех игроков и персонал. Больны лишь Матюиди, Ругани и Дибала

22 марта 2020, 15:36

При этом проверить всех игроков «Ювентусу» не удалось. Сами Хедира, Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич и Криштиану Роналду уехали из Италии после того, как там началась эпидемия вируса. Медицинский штаб контактирует с ними и регулярно узнает их самочувствие. Они будут изолированы на 14 дней, когда вернутся в Италию.

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