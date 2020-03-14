Фиорентина
Серия А
Футбол
Герман Пеццелла
Патрик Кутроне
Коронавирусом заразились еще два игрока «Фиорентины»
14 марта 2020, 12:30
Вчера стало известно, что вирус нашли у игроков «Сампдории» Омара Колли, Альбина Экдаль, Антонино ла Гумины и Мортена Торсбю и у одного игрока «Фиорентины» – у Душана Влаховича.
Сегодня «Фиоретина» объявила, что вирусом заразились еще два ее игрока – Герман Пеццелла и Патрик Кутроне. Кроме того, положительный тест на коронавирус у физиотерапевта Стефано Дайнелли.
«Фиорентина» сообщила: все трое сейчас находятся дома, состояние у всех хорошее.
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