Бывший футболист Поульсен попал на карантин по коронавирусу. На его день рождения приезжал Каленберг

40-летний бывший футболист Кристан Поульсен играл за «Ювентус», «Ливерпуль» и другие топ-команды. Сейчас Поульсен работает в тренерском штабе «Аякса», но в ближайшем матче не придет на скамейку. Карантин Поульсена – важная мера предосторожности из-за его контактов с Томасом Каленбергом. Как раз на день рождения Поульсена тот и приезжал в Амстердам.

Вместе с Поульсеном в карантин поместили еще двух работников «Аякса». Симптомов коронавируса у них пока не обнаружили.