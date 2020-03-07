Кристиан Поульсен
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#Кристиан Поульсен #Футбол #коронавирус #Томас Каленберг

Бывший футболист Поульсен попал на карантин по коронавирусу. На его день рождения приезжал Каленберг

07 марта 2020, 11:25

40-летний бывший футболист Кристан Поульсен играл за «Ювентус», «Ливерпуль» и другие топ-команды. Сейчас Поульсен работает в тренерском штабе «Аякса», но в ближайшем матче не придет на скамейку. Карантин Поульсена – важная мера предосторожности из-за его контактов с Томасом Каленбергом. Как раз на день рождения Поульсена тот и приезжал в Амстердам.

Вместе с Поульсеном в карантин поместили еще двух работников «Аякса». Симптомов коронавируса у них пока не обнаружили.

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