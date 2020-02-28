Серия А
Футбол
Эдоардо Голданига
Дженоа
В Серии А без зрителей пройдут 5 матчей из-за коронавируса
28 февраля 2020, 10:33
Руководство Серии А подтвердило, что в 26-м туре пять матчей («Удинезе» – «Фиорентина», «Ювентус» – «Интер», «Милан» – «Дженоа», «Сассуоло» – «Брешия» и «Парма» – СПАЛ) пойдут при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса в стране.
Вот еще пара историй, связанных с болезнью и итальянским футболом:
- В Серии С зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди профессиональных игроков. Итальянские СМИ не знают, кто точно заразился, и лишь передают один факт: игрок посадил себя на карантин и теперь выполняет все требования врачей.
- Защитник «Дженоа» Эдоардо Голданига несколько дней тренировался отдельно от команды. Итальянские СМИ подозревали, что он тоже подцепил коронавирус. Но «Дженоа» заверил, что с ним все в порядке – у него простой грипп, из-за которого тренерский штаб на несколько дней освободил его от тренировок в общей группе.
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