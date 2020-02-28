В Серии А без зрителей пройдут 5 матчей из-за коронавируса

Руководство Серии А подтвердило, что в 26-м туре пять матчей («Удинезе» – «Фиорентина», «Ювентус» – «Интер», «Милан» – «Дженоа», «Сассуоло» – «Брешия» и «Парма» – СПАЛ) пойдут при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса в стране.

Вот еще пара историй, связанных с болезнью и итальянским футболом: