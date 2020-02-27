Сильный ветер не позволил «Ред Буллу» и «Айнтрахту» сыграть в ЛЕ. Матч перенесен на день вперед

В четверг, 27 февраля, попасть можно будет только на 14 стадионов из 16 задействованных в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Матч «Интер» – «Лудогорец» из-за коронавируса пройдет без зрителей. Игру «Ред Булла» и «Айнтрахта» вообще перенесли в связи со штормовым предупреждением в Австрии. Там ожидают порывы ветра со скоростью 120 километров в час.

УЕФА перенес игру на сутки вперед. Она состоится 28 февраля в 19:00 (МСК).