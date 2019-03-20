Лукаку не забьет сборной России в домашнем матче. Его участие – исключено

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч квалификации к Евро-2020 против России. Об этом сообщил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.



«Лукаку могут заменить Кристиан Бентеке, Миши Батшуайи и Дивок Ориги», – добавил Мартинес.



Ранее сообщалось, что из-за травм матч против российской сборной у бельгийцев пропустят Менье, Компани, Дембеле, Де Брюйне и Витсель. У россиян – потери в лице Кутепова и Зобнина.



Матч Бельгия – Россия состоится в четверг, 21 марта. Начало – в 22:45 (МСК).