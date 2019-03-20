Ромелу Лукаку
Евро-2020 (квалификация)
Россия
Бельгия
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#Ромелу Лукаку #Россия #Евро-2020 (квалификация) #Бельгия

Лукаку не забьет сборной России в домашнем матче. Его участие – исключено

20 марта 2019, 22:17

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч квалификации к Евро-2020 против России. Об этом сообщил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес. 

«Лукаку могут заменить Кристиан Бентеке, Миши Батшуайи и Дивок Ориги», – добавил Мартинес. 

Ранее сообщалось, что из-за травм матч против российской сборной у бельгийцев пропустят Менье, Компани, Дембеле, Де Брюйне и Витсель. У россиян – потери в лице Кутепова и Зобнина. 

Матч Бельгия – Россия состоится в четверг, 21 марта. Начало – в 22:45 (МСК).

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