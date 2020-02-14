«Ман Сити» исключили из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение правил ФФП. Клуб подаст протест в арбитражный суд

УЕФА исключил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона. Еще одно наказание – штраф в 30 миллионов евро. Бан вступает в силу со следующего сезона. Орган финансового контроля УЕФА признал клуб виновным в намеренном завышении доходов.

«Ман Сити» уже объявил на официальном сайте, что это предвзятое решение. Клуб обратится в Cпортивный арбитражный суд (СAS), чтобы добиться оправдания. «Ман Сити» утверждает, что это решение не стало сюрпризом: его прогнозировали еще в 2018 году.