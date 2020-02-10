Джермейн Дефо
Футбол
Джермейн Дефо до сих пор играет в футбол – и много забивает
10 февраля 2020, 13:08
Нападающие «Тоттенхэма» в сезоне-2009/10
• Роман Павлюченко 16 матчей, 5 голов в АПЛ
• Питер Крауч 38 матчей, 8 голов в АПЛ
• Эйдур Гудйонсен 11 матчей, 1 гол в АПЛ
• Джермейн Дефо 34 матча, 18 голов в АПЛ
Они же в сезоне-2019/20
• Роман Павлюченко (38 лет) – летом завершил карьеру, появляется в эфирах «Матч ТВ», играет за любительскую команду.
• Питер Крауч (39 лет) – летом завершил карьеру, пишет авторские колонки в британские издания и ходит на ТВ-шоу экспертом.
• Эйдур Гудйонсен (41 год) – входит в тренерский штаб молодежной сборной Исландии.
• Джермейн Дефо (37 лет) – играет за «Рейнджерс», второй бомбардир чемпионата Шотландии (13 голов в 19 матчах).
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