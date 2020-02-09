Александр Головин
Футбол
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#Александр Головин #Футбол

У Головина за карьеру больше желтых карточек, чем голов

09 февраля 2020, 10:08

Всего у Александра за клубы и сборную 220 матчей в карьере к 23-м годам. В них он забил 23 гола за клубы и пять за сборную. И отдал 22 (в клубах) плюс 10 (в сборной) голевых передач.

На клубном уровне за это время он заработал 32 желтые карточки и две красные. За сборную – четыре желтые, одну красную.

То есть за всю карьеру у Головина больше желтых, чем голов и ассистов:

• Желтых – 36

• Голевых передач – 32

• Голов – 28

• Красных – 3

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