«Чертаново» договаривается с «Лужниками» на случай выхода в РПЛ

«Чертаново» – четвертая команда в ФНЛ на данный момент, и уже входит в зону стыковых матчей. Но в верхней части таблицы высокая плотность, и даже до первого места всего четыре очка.

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал в интервью «СЭ», что клуб будет делать, если попадет в РПЛ.