Милнер всем видом показывает, что скоро будет тренером. Возможно, в «Ливерпуле»

В четвертом раунде Кубка Англии «Ливерпуль» играл против «Шрусбери». Первая игра закончилась вничью, на вторую Клопп отправил молодежь «Ливерпуля», а тренировал эту команду главный в дубле – Нил Критчли. Решение Клоппа много обсуждалось и осуждалось, но сейчас не об этом.

Игрокам основы дали отпуск. Все разлетелись по курортам: Мальдивы, Дубаи, Лос-Анджелес, Майами и так далее. Но один человек остался в Ливерпуле – это Джеймс Милнер.

Нил Критчли рассказал, что перед матчем Милнер попросил его поучаствовать в тренировке с молодыми парнями и побыть с ними в раздевалке перед игрой. Критчли, конечно же, дал добро.

Перед игрой Милнер рассказывал дублерам о том, как важно воспользоваться возможностью, которая им выпала. И поддерживал парней. Рассказывает Критчли:

«Он давал советы парням, он был рядом с игроками, он был настоящим голосом в раздевалке. Он был воодушевлен, стоял позади меня и я слышал его советы, я все слышал (Милнер сидел сзади тренера во время игры). После матча он был искренне рад тому, как ребята провели матч, и я не могу его не отблагодарить».