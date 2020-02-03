Запомните фамилию тренера «Барсы Б» (Пимьента). Сейчас он мог быть главным

Вчера авторитетное испанское издание AS опубликовало новые детали поиска тренера «Барселоны». По их информации, Кике Сетьен был шестым выбором клуба. До него «Барсе» отказали: Хави, Рональд Куман, Маурисио Почеттино, Гарсия Пимьента и Массимилиано Аллегри.

У нас сразу вопрос – кто такой Гарсия Пимьента и почему его (даже если в теории и по слухам) «Барселона» котировала выше Сетьена?

• Главный тренер «Барселоны Б» – второй команды клуба.

• Человек, попавший в «Барселону» в 9 лет. Но заиграть за основу (был только дебют) не получилось.