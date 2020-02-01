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«Ренн» победил в матче, где проигрывал до 95-й минуты. С этим клубом такое бывает часто

01 февраля 2020, 10:36

«Ренн» дважды проигрывал «Нанту» с разницей в один мяч, но сравнял счет и забил победный гол после 95-й минуты.

Opta пишет, что «Ренн» получил 14 очков в матчах, где пропускал первым. Такого не достигла ни одна французская команда.

Расклад по играм:

  • «Ренн» – «ПСЖ» – 2:1 (3 очка)
  • «Ренн» – «Лилль» – 1:1 (1 очко)
  • «Ренн» – «Амьен» – 3:1 (3 очка)
  • «Ренн» – «Сент-Этьен» – 2:1 (3 очка)
  • «Ницца» – «Ренн» – 1:1 (1 очко)
  • «Ренн» – «Нант» – 3:2 (3 очка)

В сезоне «Ренн» набрал пока 40 очков за 22 матча – это клубный рекорд.

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