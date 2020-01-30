🇵🇹 «Вулверхэмптон» опять купил португальца. Теперь в клубе 8 португальцев + португальский тренер

🇵🇹 «Вулверхэмптон» объявил о трансфере Даниэля Поденсе из «Олимпиакоса». Он полузащитник, ему 24 года и, похоже, его трансфер стоил 19,6 млн евро.

И он португалец. Кроме него в этом сезоне АПЛ за «Вулверхэмптон» заявлены уже семь португальцев.

🇵🇹 Руй Патрисиу, Жоао Моутинью и Рубен Невеш поучаствовали во всех 24 играх сезона.

🇵🇹 Диогу Жота выходит в основе почти на все матчи.

🇵🇹 Педру Нету и Рубен Винагре появляются через раз и в основном на замену.

🇵🇹 Есть еще молодой Бруно Жордау, который перешел летом и пока не сыграл ни одного матча в АПЛ.

🇵🇹 Главный тренер – Нуну Эшпиринту Санту, который рулит в клубе уже третий сезон.