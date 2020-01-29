Ибрагимович перешел в «Милан» – и команда не проигрывает 6 матчей

22 декабря 2019: «Милан» проигрывает «Аталанте» 0:5. В Италии начинаются двухнедельные каникулы.

2 января 2020: Ибрагимович – игрок «Милана».

29 января 2020: «Милан» не проигрывает шесть матчей подряд, а в последних пяти – побеждает

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В этих шести играх:

• Ребич – 3 гола, 1 ассист

• Кастильехо – 1 гол, 2 ассиста

• Леау – 1 гол, 1 асcист

• Ибрагимович – 2 гола