«Герта» купила Тузара и потратила 69,7 млн за полсезона – столько же, сколько за предыдущие 10 лет

Полузащитник «Лиона» Люка Тузар стал игроком «Герты» за 25 миллионов евро – к новой команде он присоединится летом, а пока доиграет сезон в «Лионе».

Это третья крупная покупка берлинского клуба в сезоне, ранее за 20 млн перешел Доди Лукебакио, еще за 11 – Сантьяго Аскасибар. Всего на пять трансферов и две аренды «Герта» в сезоне-2019/20 потратила 69,7 млн евро.

Вот ее траты за предыдущие 10 сезонов:

Сезон-2018/19 – 16 млн;

Сезон-2017/18 – 14 млн;

Сезон-2016/17 – 6,7 млн;

Сезон-2015/16 – 7,3 млн;

Сезон-2014/15 – 14,5 млн;

Сезон-2013/14 – 1,3 млн;

Сезон-2012/13 – 2,2 млн;

Сезон-2011/12 – 1,4 млн;

Сезон-2010/11 – 3,45 млн;

Сезон-2009/10 – 4,51 млн.

Итого ~ 71 млн

«Герта» сейчас идет 13-й в Бундеслиге. Летом у клуба появился новый владелец, который инвестировал в команду 225 миллионов евро. У «Герты» большие амбиции – в течение нескольких лет стать клубом, способным навязать грандам борьбу за чемпионство и успешно выступать в еврокубках.

Зимой также сообщалось об интересе «Герты» к Джаке, Дракслеру, Гетце и другим известным футболистам. Летом команду вместо Юргена Клинсманна может возглавить Нико Ковач.